Sostenibilità delle imprese, il convegno a Teramo

La sostenibilità ambientale, sociale e di gestione nelle aziende sarà al centro di un convegno all'Università di Teramo, con gli esperti e la testimonianza di attori di primo piano del tessuto imprenditoriale abruzzese. "Essere Sostenibili: Esg (ndc, acronimo di "Environmental social e governance) e vantaggi di avere un buon bilancio di sostenibilità": questo è il titolo dell'evento gratuito (ma con prenotazione) che andrà in scena il prossimo 5 giugno alle ore 16 nella sala delle lauree del Polo Spaventa del campus Saliceti dell'ateneo teramano. Tre i temi principali che saranno trattati durante l'incontro: vantaggi, obblighi e opportunità con il bilancio di sostenibilità; rischi con un falso bilancio; elementi qualificanti per la sostenibilità. Interverranno Claudia Di Vincenzo, responsabile Ambiente e Sostenibilità del Gruppo Metron Srl, Alberto Bubbio, docente di Economia Aziendale all'Università Liuc Cattaneo, Daniele Eccher Dall'Eco, corporate sustainability senior manager di Fater spa, e Paolo Di Mizio, giornalista, scrittore ed ex caporedattore del Tg5. Durante l'incontro si esibirà la compagnia "I Fuori Posto", offrendo un momento di riflessione sul tema dell'inclusione attraverso la musica ed il teatro.

L'evento è organizzato con il patrocinio di Confindustria Medio Adriatico, della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, dell'Università degli Studi di Teramo e dell'Ordine dei Commercialisti di Teramo, in collaborazione con Amicacci Basket, Aias - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Faraone Industrie Spa, Fater Spa, Gruppo Metron Srl, Cascioli Group e Cykel Software. Esperti del settore e rappresentanti aziendali condivideranno esperienze e conoscenze sulle pratiche Esg e sull'importanza di un solido bilancio di sostenibilità. L'evento è valido per il rilascio dei crediti formativi dell'Ordine dei commercialisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA