Il tenore Mazzocchetti si esibirà al G7 Finanze di Stresa

Il tenore abruzzese Piero Mazzocchetti protagonista con la sua voce al G7 Finanze, il vertice che riunisce Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei paesi del G7 a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) in programma da giovedì 23 a sabato 25 maggio.

Il tenore pescarese si esibirà venerdì 24 con la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, con cui Mazzocchetti collabora da diversi anni.

"È un grande onore essere stato invitato a esibirmi in un evento così importante - dichiara il tenore -. Interpreterò la romanza "Nessun dorma" della Turandot di Puccini. Sarà sicuramente un momento molto emozionante: l'italianità con il nostro patrimonio culturale dell'opera sarà un valore aggiunto".

Mazzocchetti sarà, inoltre, ospite della festa della Guardia di Finanza in programma mercoledì 26 giugno a L'Aquila e giovedì 27 giugno a Pescara. Un calendario, quest'anno, particolarmente ricco in quanto si festeggiano i 250 anni dalla sua istituzione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA