Il Tour della Salute arriva in Abruzzo, seconda tappa a Pescara

Dopo essere partito la scorsa settimana da Anzio, il Tour della Salute arriva a Pescara nella seconda delle 15 tappe che caratterizzeranno questa sesta edizione. L'iniziativa offre ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti finalizzati a ridurre il rischio di malattie croniche e di partecipare ad attività sportive, ludiche e aggregative.

La tappa abruzzese del Tour si svolge sabato 18 e domenica 19 maggio, in piazza Salotto, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate. La manifestazione è promossa da Asc - Attività Sportive Confederate, con il contributo incondizionato di Eg Stada e il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

In piazza saranno allestiti 6 ambulatori in cui sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico, psicologico e veterinario. Sarà inoltre presente uno sportello dedicato alle apnee notturne e una stazione di check-up che consentirà ai cittadini di sottoporsi alla misurazione di diversi parametri vitali che saranno analizzati dall'intelligenza artificiale.

Oltre ai consulti medici saranno proposte attività motorie, ludiche e aggregative, curate da istruttori e operatori aderenti alla rete Asc. In particolare, nella tappa di Pescara, ci sarà spazio per fitness, street defence, basket e rugby, ma anche per musica, ballo, teatro, presentazioni di libri, dimostrazioni di cucina salutare, animazione per bambini. Inoltre, sarà presente il progetto 'La salute al centro', che punta a promuovere l'attività sportiva supportando un cambiamento dei propri stili di vita.

Saranno presenti anche momenti formativi dedicati all'apprendimento delle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e lo spazio riservato a 'Pompieropoli', nell'ambito del quale i più piccoli potranno diventare "pompieri per un giorno".

"Questa sesta edizione del Tour della Salute è la più completa di sempre, poiché contempera tutti gli aspetti fondamentali nell'ottica di salvaguardare, non soltanto la propria salute fisica, ma anche quella psichica e finanche il benessere dei propri animali da affezione", ha affermato Giuliano Lombardi, presidente Comitato scientifico del Tour della Salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA