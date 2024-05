Cartoons on the bay 2024, da RaiPlay ricca offerta animazione

In omaggio al Festival internazionale di Animazione, Transmedia e Meta-Arts, in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2024 a Pescara, RaiPlay, la piattaforma streaming Rai presenta una sezione speciale con oltre cento titoli tra cartoons, serie, film, programmi tv, documentari, docu serie e docu-reality amati dai più giovani e che raccontano i più giovani Si rinnova anche quest'anno l'impegno di RaiPlay per la 28esima edizione di Cartoons on the Bay, il più importante evento italiano dedicato all'industria dell'animazione e dei contenuti per ragazzi, grazie a una ricca e articolata proposta tematica per tutti gli amanti dell'animazione di qualità.

Tema centrale dell'edizione 2024 è lo Sport. Come da tradizione, anche questa edizione dedicherà un focus a un paese ospite: la Spagna, terra di lunga tradizione nel settore del fumetto e dell'animazione.

Lo speciale RaiPlay, ideato appositamente per COTB 2024, sarà strutturato in diverse sezioni: "Sport - Toons", che accoglie i titoli di animazione presenti in piattaforma con concept narrativo legato alle varie discipline sportive. Al suo interno un contenuto di grande appeal per i più piccoli, ovvero Masha e Orso - Edizione Speciale Calcio, serie dedicata al superamento dei pregiudizi di genere e incentrata sul rispetto delle regole e degli avversari con protagonisti due beniamini del pubblico di RaiPlay. A questa si aggiungono molte altre serie animate tra cui Spike Team e Super Spike Ball, ideati dal campione di pallavolo Andrea Lucchetta, I ragazzi del Mundial, Street Football e Mini Ninjas. "Sport - Telling", la sezione rivolta primariamente a Tween e Teen ma con spunti interessanti anche per gli Young Adults, raccoglie contenuti eterogenei, che spaziano dalla serialità ai documentari, dai film ai docu-reality. Tra i titoli proposti si distingue la serie Clan, disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 23 maggio, giornata della legalità. Ispirata al romanzo di Luigi Garlando "'O Maé, storia di judo e di camorra", si incentra sulle vicende di un quindicenne di Scampia che sfugge alla camorra e riesce a cambiare il suo destino grazie all'incontro con il maestro di judo Gianni Maddaloni.

"Omaggio alla Spagna", come anticipato, è una dedica al Paese ospite e include titoli seriali e cinematografici. In evidenza al suo interno il film Roberto, delicata storia contro i canoni di bellezza imposti dalla società che passa attraverso un filo per stendere il bucato, un filo che unisce le finestre del piccolo protagonista e della sua vicina, che oscilla tra bulimia e anoressia.

Chiudono l'offerta due sezioni che propongono il meglio dell'offerta della piattaforma, distinte per età e per tipologia di contenuti. Non più, dunque, solo titoli a tema sportivo o di produzione spagnola, ma contenuti che rappresentano la punta di diamante del catalogo Bambini e Teen di RaiPlay. Con "RaiPlay Bambini - Animazione" conosceremo titoli come Bluey, Bing, Peppa Pig, Masha e Orso, ma anche le Winx, fresche di ventennale, Nina e Olga, Hello Kitty, I Ronfi, o altri titoli senza tempo come Barbapapà, La Pimpa, I Puffi, giusto per citarne alcuni. Con "RaiPlay Teen - Storie", scopriremo, invece, serie, film, programmi per ragazzi pubblicati sulla piattaforma streaming nella stagione in corso. Tra i titoli proposti l'ormai cult Mare Fuori, che resta una delle serie più amate dal pubblico giovani, il seguitissimo Silverpoint e reality di successo come Il Collegio. Ad essi si aggiungono storie di impatto come Eppure cadiamo felici, Noi siamo leggenda, Rumors, Starstruck, Normal People, Conversations with Friends e programmi pensati per i ragazzi come Dicono di noi o The Rap Game.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA