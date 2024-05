'Premio nazionale Pratola' alla memoria di Andrea Purgatori

Sarà dedicata alla memoria di Andrea Purgatori, "principe del giornalismo d'inchiesta, prematuramente scomparso lo scorso anno all'età di 70 anni", la XV Edizione del Premio Nazionale Pratola, in programma al Cinema Igioland di Corfinio (L'Aquila) sabato 25 maggio dalle ore 17.

Alla manifestazione parteciperà il figlio di Purgatori, Edoardo.

Il premio, annunciano gli organizzatori, sarà attribuito al direttore d'orchestra e compositore Leonardo De Amicis, al tecnico del suono, già David di Donatello, Alessandro Palmerini, al comico-showman pescarese Vincenzo Olivieri, allo storico Marco Patricelli, alla caporedattrice centrale di Rai Sport Arianna Secondini, alla poetessa pratolana Elisabetta Liberatore e allo scrittore-poeta sulmonese Mario De Santis. Per la solidarietà il riconoscimento andrà all'Associazione Ali Onlus, presieduta dal medico peligno Edoardo Leombruni.

Ritireranno il premio anche lo storico, giornalista e scrittore, già direttore de La Stampa e La Repubblica, Ezio Mauro, il giornalista del Corriere della Sera Beppe Severgnini e la giornalista, autrice e conduttrice di "Belve", Francesca Fagnani.

Sul palcoscenico del premio ci saranno anche il condirettore della Tgr Rai, Carlo Fontana, già caporedattore in Abruzzo; Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport; lo scienziato Roberto Crea, direttore del centro di ricerca Renato Dulbecco, e, per la sezione editoria e cultura, il poeta e scrittore Giuseppe Aletti, titolare dell'omonima casa editrice. Il premio è organizzato dall'associazione Futile Utile di Ennio e Pierpaolo Bellucci.



