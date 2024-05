Giro: si parte da Martinsicuro, ecco il nuovo lungomare

Martinsicuro è pronta per la grande festa del Giro d'Italia, che andrà in scena domattina.

Oggi gli operai sono impegnati negli ultimi ritocchi e nella pulizia del nuovo lungomare nord della cittadina, terminato giusto in tempo per accogliere i campioni di ciclismo e, soprattutto, per mettere in mostra la località turistica nella grande vetrina promozionale della corsa rosa. Ora la pista pedonale e quella ciclabile sono ben divise tra loro, tra pavimentazione curata e moderna, nuova illuminazione e verde.

L'opera fa parte del più ampio piano di riqualificazione del lungomare della riviera di Martinsicuro, dal costo complessivo di oltre sei milioni di euro, per metà finanziati dal Pnrr.

Proprio da qui, cioè dall'area del molo nord dove termina il nuovo lungomare, prenderà il via domattina alle 12.25 la 12esima tappa del Giro d'Italia 2024 da Martinsicuro a Fano.

I ciclisti procederanno poi in direzione sud verso la rotonda Las Palmas, svolteranno in via Moro per raggiungere via Roma dove, alle 12.30, partirà ufficialmente la gara agonistica. Da lì la corsa procederà verso la statale Adriatica e San Benedetto del Tronto. A Martinsicuro i campioni delle due ruote sfileranno tra addobbi, palloncini, festoni e striscioni rosa piazzati tra gli arredi urbani, le attività commerciali e i balconi delle palazzine. Rivoluzionata, ovviamente, la viabilità, con disagi da mettere in conto per gli automobilisti. Già in vigore dalle 13 di oggi i primi divieti di sosta (fino alle 19 di domani), con strade completamente chiuse dalle 17 (fino alle 18 di domani) sulla riviera nord: è il caso di via del Mare, via delle Lancette, via delle Lampare, via del Porto, via Marconi, rotonda Las Palmas e del tratto del lungomare Europa tra via Moro e l'Area del molo nord. Blindate da domattina (fino al passaggio della carovana o fino al primo pomeriggio) le altre vie interessate dalla corsa e dalla festa rosa: via Cesare Battisti (tra via Rodi e via Marconi), piazza Santa Rita, via Tordino, via Aldo Moro, ampi tratti di via Colombo (qui transito permesso verso ovest tra via Roma e via Molise) e di via Roma (qui transito permesso verso sud tra via Moro e via Venezia), lungomare Europa (fino a via dei Pini) e lungomare Italia (tra via Baracca e via Filzi).



