Podismo, presentata la 10/a Stracittadina Città dell'Aquila

Torna domenica 26 maggio, con la decima edizione, la Stracittadina Città dell'Aquila, appuntamento organizzato e promosso dalla Asd Atletica Abruzzo L'Aquila e inserito all'interno del cartellone 'L'Aquila cresce con lo sport 2024'.

Per tutti gli appassionati della corsa podistica, il ritrovo sarà alla Villa comunale alle 8.30. Articolato il programma della giornata che prevede gare per ragazzi a partire dalle 9.30, una corsa non competitiva e una competitiva alle ore 10 con partenza dal piazzale di Collemaggio. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'assessorato comunale allo Sport, coordinato da Vito Colonna, rappresenta un appuntamento fisso per la città (attesi complessivamente 500 partecipanti) e si registra un'adesione importante di atleti provenienti da diverse regioni, come il Gruppo Sportivo San Pancrazio di Ravenna.

La decima edizione è inserita nel Campionato regionale Uisp di corsa su strada categoria master e inoltre è presente una collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila per il terzo Trofeo Città dell'Aquila 'Gaetano Rosa' dedicato proprio alla categoria professionale degli ingegneri.

Anche quest'anno parteciperà una nutrita rappresentanza di cadetti della Scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila.

Prevista la partecipazione attiva di diverse realtà sociali, in particolare l'associazione nazionale carabinieri in congedo, il Vas e l'associazione Luca Moro.

"La Stracittadina rappresenta ormai un punto fermo tra le iniziative sportive in città" ha dichiarato il presidente del Comitato esecutivo L'Aquila cresce con lo Sport 2024, Francesco Bizzarri. Soddisfatto il presidente della Asd Atletica Abruzzo L'Aquila Valter Paro. "Da sempre, questa gara è una specie di vetrina della ricostruzione - ha sottolineato - grazie al suo percorso attraverso le vie del centro storico". Alla presentazione a palazzo Margherita anche il referente del settore giovanile dell'Atletica Abruzzo L'Aquila, Marzio Iacobucci, il capitano Federico Spedicato della Guardia Di Finanza, il presidente provinciale dell'Ordine degli Ingegneri, Pierluigi De Amicis, il presidente provinciale Uisp, Liberato Taglieri, il rappresentante associazione Carabinieri Bruno Cercarelli.



