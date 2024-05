Incidente con feriti nel tratto abruzzese dell'A14, coda di 4 km

Alcune persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 9 sull'autostrada A14, tra i caselli di Francavilla-Pescara Sud e Chieti-Pescara Ovest, in direzione di Ancona, a seguito del quale attualmente si è formata una coda di circa quattro chilometri. L'incidente, in corrispondenza del Km 387,8, ha visto il coinvolgimento di tre auto e di un mezzo pesante.

Il traffico è stato bloccato per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere il luogo dove stanno operando Polizia Stradale, 118 e personale di Autostrade per l'Italia.



