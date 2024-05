All'Aquila incontro con l'autrice Giorgia Vaccarelli

Verrà presentato all'Aquila, sabato 18 maggio (ore 18.15), il libro 'Rideremo delle farfalle dorate - Un monologo e due commedie' (La Mongolfiera Editrice) dell'autrice teenager di origini aquilane Giorgia Vaccarelli.

L'incontro è organizzato dall'associazione 'Il Cielo Capovolto' e dalla Libreria Maccarrone - Mondadori Bookstore (via Savini) che ne ospita la presentazione. Il progetto grafico è a cura di Maria Alberti. I testi della diciottenne Giorgia Vaccarelli sono già stati portati in scena, con successo, a Roma. Il suo nuovo spettacolo 'Il manoscritto' sarà rappresentato al teatro Marconi di Roma, il prossimo 27 giugno. Gli attori Barbara Bologna e Ugo Capezzali proporranno alcuni passaggi dei testi. Mauro e Luca Vaccarelli cureranno i momenti musicali.

L'incontro sarà moderato da Stefano Carnicelli.

"È straordinario - scrive quest'ultimo - capire e scoprire quanta carica emotiva possa appartenere ad una giovanissima ragazza che risponde al nome di Giorgia Vaccarelli. Volutamente parlo di 'giovanissima ragazza'', e non in modo pleonastico o ridondante, per riferirmi ad un'età compresa tra i 13 e i 17 anni. Giorgia stupisce, spiazza, sbaraglia non solo per la sua giovane età. Il suo è un testo ricco di tematiche, profondo, maturo, onirico, ironico, brillante".

Il primo dei tre testi contenuto in questa raccolta è 'All'appello' vira in un monologo quello che all'origine era un racconto nato per un tema in classe. Il secondo 'Le nozze di Prospero' e il terzo 'Il mondo delle anime leggere' sono due commedie "È un libro che fa riflettere - aggiunge Carnicelli - a tratti denuncia la crudeltà dell'uomo e della storia. Come è stato possibile? Forse è solo un brutto sogno? In altri passaggi, principalmente nelle due commedie, la scrittura, i dialoghi, diventano sogni, speranze, in quella che è una dirompente quasi eterna giovinezza. L'autrice si muove, quindi, in questa ampia gamma di temi-argomenti che non possono non appartenerci".



