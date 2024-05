La storia di Radio L'Aquila 1 e del suo fondatore in un libro

"La radio libera è una forma d'arte. Le onde radio sono la tela vuota, il produttore è l'artista, il suono e la pittura". Le parole dello scrittore americano Julius Lester, riportate in apertura del volume, anticipano temi e dimensioni del libro di Claudio Vannuccini, dal titolo 'Lungo il sentiero dell'Etere - Storia di un uomo e della sua Radio' (Infomedia Group srl). Il volume, scritto sotto forma di romanzo, si propone come un viaggio nella storia dell'emittente radiofonica Radio L'Aquila 1 (già Radio Valleverde, ndr) attraverso gli occhi e le emozioni del protagonista, Giovacchino 'Nino' D'Annibale, che ne è fondatore e patron.

Una storia raccontata nella sua complessa semplicità dall'autore con un intreccio di incontri speciali, sogni e eventi inattesi. Il volume è stato presentato a Casa Onna, nella frazione alle porte del capoluogo, dal giornalista Giustino Parisse, autore delle note introduttive, insieme alla presidente dell'Aps 'Volta la Carta', Valeria Valeri, e al presidente dell'associazione 'Ju Parchetto con noi', Mirko Ludovisi. Con loro l'autore Vannuccini e lo stesso D'Annibale, protagonista di un racconto che abbraccia tanti capitoli della sua vita, sin dall'esperienza del servizio militare: le preoccupazioni di lasciare la famiglia, gli amici, una ragazza, che poi sarebbe diventata sua moglie. Poi il ritorno all'Aquila e le prime trasmissioni con Radio Valleverde. Le difficoltà, come ha ricordato Ludovisi in una sua recensione, non sono mancate.

Nasce così Radio L'Aquila 1 che, non solo sopravvive alla catastrofe del terremoto del 2009, ma si prende l'onore, l'onere e il merito di essere un punto di riferimento per le comunicazioni ufficiali da fare alla cittadinanza in quel periodo. "Cari concittadini - si legge subito dopo la prefazione di Manuela Mazzola, in un passaggio che riporta il lettore a quei giorni - è con la disperazione nel cuore che Radio L'Aquila 1 riprende le trasmissioni, dal Centro operativo misto Com 1. Vi parliamo dalla stanza di un asilo in periferia e piangiamo per questo terribile terremoto che ci ha colpiti. Spero che la voce vi giunga chiara. La mia, la nostra Radio, da oggi sarà punto di riferimento sull'evoluzione di questi tragici momenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA