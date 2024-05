Elezioni comunali, a Montesilvano è sfida a due

A Montesilvano, alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi, sarà sfida a due: da un lato il sindaco uscente, Ottavio De Martinis, candidato per la coalizione di centrodestra, dall'altro l'imprenditore Fabrizio D'Addazio, per centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Il termine per la presentazione delle liste è scaduto alle 12 odierne. I candidati sono in tutto 169: 96 per il centrodestra e 73 per il centrosinistra. La prossima consiliatura dovrebbe durare solo tre anni se, come previsto, nel 2027 nascerà Nuova Pescara, frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Dopo le tensioni e gli strappi che si sono registrati nelle ultime settimane, il centrodestra montesilvanese è riuscito a ricompattarsi e a convergere sul nome di De Martinis. Quattro le liste a sostegno del sindaco uscente: la civica del primo cittadino "Montesilvano sceglie", quella di Fratelli d'Italia, quella di Forza Italia - In Comune e quella della Lega. Manca l'Udc, che all'ultimo non è riuscita a depositare la lista.

Quattro anche le liste a sostegno di D'Addazio: la civica "Fabrizio D'Addazio sindaco", quella del Pd, quella del Movimento 5 Stelle e quella di Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel 2019, con un'affluenza del 62,87%, Ottavio De Martinis vinse con 17.622 voti, pari al 66,96% delle preferenze, trainato dalla Lega che all'epoca ottenne il 30,49%. Il centrosinistra, con il candidato sindaco Vincenzo Fidanza, all'epoca si fermò al 17,42%, mentre il Movimento 5 Stelle ottenne il 16,12% delle preferenze. Superati i malumori e trovata la quadra, il centrodestra e De Martinis puntano a vincere nuovamente al primo turno.



