Maratona di lettura 'I libri del cuore' con oltre 60 brani

Oltre 60 lettori, adulti e piccini, dai sei anni in su, ciascuno con il proprio libro preferito sul palco, per un pomeriggio all'insegna della condivisione di un breve passo del volume che ha lasciato una traccia significativa nella propria vita, con tanto di motivazioni personali.

È quarta edizione della Maratona di lettura 'I libri del cuore', una carrellata di letture di circa 2 minuti ciascuna, che si terrà domani, sabato 11 maggio dalle 15.30 alle 20 all'auditorium Cerulli di Pescara, "per trasmettere una passione ad altri lettori, spettatori, cittadini incentivando allo stesso tempo la creazione di una relazione con gli altri, con la comunità di lettori: una maratona caratterizzata dalla metafora del dono", spiega all'ANSA Annarita Bini, presidente dell'associazione SmartLab Europe di Pescara, organizzatrice dell'iniziativa.

Libri di ogni genere e per tutte le età, dai classici come 'Il ritratto di Dorian Gray' di Oscar Wilde ai romanzi contemporanei di successo come 'Le otto montagne' di Paolo Cognetti, dai libri illustrati per piccolissimi come 'Quei brutti ceffi' di Julia Donaldson al romanzo autobiografico 'La campana di vetro' di Sylvia Plath, per una iniziativa aperta a persone di interessi e provenienza culturale diversi.

Una carovana di letture e non solo: a fine evento anche una sorta di classifica di gradimento 'dal basso': "La nostra maratona infatti - prosegue Bini - ha la peculiarità di coinvolgere il pubblico nella costruzione di una bibliografia con consigli di lettura: saranno gli spettatori stessi, in tempo reale, attraverso un Qr code, a votare per il libro preferito tra quelli 'del cuore' proposti dai lettori. Avremo pertanto immediatamente un elenco con le percentuali dei libri più graditi dalle persone in sala, e non calato dall'alto dagli organizzatori".

L'evento, articolato in quattro sezioni suddivise per fasce di età, è organizzato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, la Rete del Libro 'Pescara legge', il Convitto Nazionale 'G. B. Vico' di Chieti, l'associazione 'AdHoc' Onlus di Pescara e con 'Bibliars - Rete delle biblioteche scolastiche della regione Abruzzo', "con la quale - conclude Bini - abbiamo sottoscritto un partenariato alla luce del nostro impegno per la valorizzazione della lettura. L'associazione SmartLab Europe infatti opera ormai da anni nell'ambito della promozione della lettura in alleanza con agenzie educative formali e non-formali del territorio locale, nazionale ed europeo, per la costruzione di spazi democratici e inclusivi sul territorio".



