Accordo Avezzano e Popoli su Terme, trasporto gratis per 50

Un ciclo di cure termali di 12 giorni con trasporto gratuito per i residenti anziani del comune di Avezzano. Questo, in estrema sintesi, il progetto nato da una proposta avanzata al comune di Avezzano dalla società "Terme Inn" di Popoli e che l'amministrazione ha immediatamente recepito.

La proposta della società di Popoli, che consente, dietro prescrizione medica, agli anziani di usufruire di un ciclo di cure termali, rientra pienamente in questo tipo di attività sociali mirate a migliorarne la qualità della vita, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Tra gli interventi più efficaci per migliorare la qualità di vita della popolazione anziana, infatti, i trattamenti presso le strutture termali sono estremamente consigliati poiché, oltre a consentire di prevenire, migliorare e curare le forme più acute di patologie croniche, prima che possano degenerare in forme invalidanti, garantiscono la possibilità di trascorrere soggiorni di relax e benessere. Il programma che prende ora il via, quindi, prevede la disponibilità ad organizzare un servizio di trasporto giornaliero gratuito, andata e ritorno da Avezzano alle Terme Inn Popoli, per 50 cittadini residenti nel territorio comunale interessati ad effettuare cure termali presso lo stabilimento di Popoli. Sarà garantito il trasporto per l'intero ciclo termale che ha la durata di 12 giorni. È necessaria la prescrizione del proprio medico di medicina generale con l'indicazione della patologia e del ciclo di cura da erogare e si potrà concordare il periodo di svolgimento del ciclo. I requisiti minimi previsti sono i seguenti: età non inferiore ai 70 anni, residenza nel Comune di Avezzano e possesso della prescrizione medica per l'effettuazione delle cure termali, che deve riportare l'esatta corrispondenza tra ciclo di cura e relativa diagnosi tra quelle ammesse al servizio sanitario nazionale. L'obiettivo, spiegano dal comune di Avezzano, è quello di "favorire la cura degli anziani e promuovere le attività che garantiscano loro un buono stato di salute e la loro autosufficienza"



