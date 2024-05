Carabinieri Tpc, numerosi beni culturali recuperati nel 2023

Sei denunce di furto - numero dimezzato rispetto all'anno precedente - 11 perquisizioni volte al recupero di 75 beni antiquariali archivistici e librari; 1.681 reperti archeologici e paleontologici.

È quanto riporta il bilancio relativo al 2023 del Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale dell'Aquila, un anno in cui comunque non sono mancate indagini volte al recupero di beni culturali illecitamente trafugati dalle due regioni su cui ricade la competenza, l'Abruzzo ed il Molise. Tra le più importanti attività portate a termine nel 2023 si annoverano: la restituzione di una campana in bronzo risalente al 1864 alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Ripabottoni (Campobasso).

Nel corso del 2023 da registrare anche il sequestro di un antico tomo risalente al 1662 intitolato 'Gesta Virtutes et miracula B. Ioannis a Capestrano', sottratto in epoca imprecisata dalla Biblioteca del Convento Francescano di Artena (Roma). Lo scorso anno è avvenuta anche la restituzione di un dipinto raffigurante l'immacolata concezione alla Parrocchia di San Paolo Apostolo di Fiamignano (Rieti). Recuperato, inoltre, un tabernacolo in pietra risalente al XVI-XVII secolo, oggetto di furto all'interno del Monastero della Beata Antonia, sito a L'Aquila, oltre a 144 beni di natura archeologica, 12 documenti archivistici risalenti al 1600-1800 e 2 dipinti olio su tavola, risalenti al 1600.

A Basciano (Teramo), sono state rinvenute iscrizioni su pietra risalenti all'età romana. A Chieti, sono state ritrovate varie monete di natura archeologica e nello specifico monete d'argento di epoca Repubblicana e di età imperiale, monete di epoca tardoantica e di esemplari medioevali delle zecche dell'Italia centrale orientale.

Le attività investigative hanno permesso, complessivamente, di denunciare 21 persone indagate per reati che spaziano dalla ricettazione di opere d'arte ai reati a scapito del paesaggio, fino agli scavi clandestini.

È stato possibile il monitoraggio di 99 aree archeologiche e zone tutelate da vincoli paesaggistici o monumentali, 54 controlli in esercizi commerciali di settore come mercatini, esercizi antiquariali e fiere e 2 controlli museali.



