Ordigni bellici in mare a Vasto, oggi ricerca e brillamento

Operazioni di ricerca, rimozione ed eventuale brillamento di ordigni bellici sul fondale del costone di Punta Penna a Vasto (Chieti) cominceranno oggi alle ore 15 e fino al termine delle attività saranno vietate, nell'area interessata, la balneazione, immersioni incluse, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta con qualsiasi unità sia da diporto sia da uso professionale, nonché la pesca di qualsiasi natura e ogni attività legata all'uso del mare.

Al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare, l'ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto, a firma del comandante Stefano Varone, è stata emessa in seguito alle disposizioni della Prefettura di Chieti e del Comsubin (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori) per le operazioni di verifica ed eventuale brillamento di ordigni bellici ad opera del Nucleo Sdai di Ancona, viste anche la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare e il Codice della Navigazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA