'L'Aquila Film festival', focus su reportage e documentario

Giunge alla sua ottava edizione la sezione del L'Aquila Film Festival dedicata al cinema documentario.

La manifestazione, in corso al Palazzetto dei Nobili fino al 17 maggio, vede in programma una rassegna e dello spazio della competizione, oltre ad uno spazio riservato agli studenti delle scuole superiori.

La rassegna apre con il film 'Vengo anch'io - Enzo Jannacci' di Giorgio Verdelli e la presenza in sala dello stesso regista e dei componenti dell'Orchestra Policulturali di Piazza Palazzo che eseguirà alcuni brani del grande cantautore milanese.

Martedì 14 maggio sarà la volta di '20 days in Mariupol' di Mstyslav Chernov; la proiezione, organizzata in collaborazione con l'Associazione '24 febbraio' dell'Aquila riporta le immagini riprese dal reporter nella sua recente permanenza a Mariupol e sarà introdotta da Maria Kristina Ilnytska. Mercoledì 15 il regista Pappi Corsicato, accolto da Luigia Lonardelli, curatrice senior del MAXXI presenterà al pubblico del Festival il suo 'Jeff Koons - Un ritratto privato'.

Lo stesso giorno sarà proiettato 'Sesso, Cinema e Potere - Brainwashed' di Nina Menkes. Giovedì 16 è prevista la proiezione del film 'Innocence' di Guy Davidi sullo stato di guerra permanente in Israele e il conseguente arruolamento generalizzato di ragazzi e ragazze.

Sono quattro, invece, i film selezionati per il concorso: 'La casa viola' di Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra, che racconta storie di donne che hanno abitato una Casa Rifugio a seguito di maltrattamenti; 'In galera' di Michele Rho, che racconta dell'omonimo ristorante stellato aperto nel carcere di Bollate e nel quale operano i detenuti mettendosi così alla prova in vista del loro reinserimento in società - interverrà l'attore Pietro Becattini, attore teatrale e autore del progetto 'Don Chisciotte dietro le sbarre'. In concorso anche: 'Roger… arriva il Presidente!' di Marco Chiarini, racconto atipico di una Teramo in attesa della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; 'The Performance' di Caterina Clerici e Alfredo Chiarappa, racconto del sogno americano di un ballerino curdo in cerca di fama. Info e programma: www.laquilafilmfestival.it



