Asr Abruzzo: 30 operatori sanità al corso di base di triage

Un corso base di triage rivolto a infermieri e medici della disciplina di emergenza urgenza che operano nei Pronto Soccorso, volto a fornire strumenti adeguati per l'accoglienza, la valutazione e la gestione dei pazienti, secondo i criteri delle nuove linee guida nazionali.

L'iniziativa formativa, a cui hanno partecipato oltre trenta tra medici e infermieri, è stata messa in campo dall'Agenzia sanitaria regionale (Asr), diretta da Pierluigi Cosenza, e si è svolta nei giorni scorsi a Pescara, nella sede di via Attilio Monti, con l'obiettivo strategico, indicato dalla Regione Abruzzo, del miglioramento degli standard presso le quattro Unità operative complesse di Emergenza Urgenza delle Asl Abruzzesi, uniformando le best practice degli operatori sanitari. "Siamo tutti impegnati, a partire dalla Regione, dalle Asl, dall'assessore Verì e dal presidente Marsilio, nell'innovare per migliorare il servizio agli utenti anche attraverso la formazione - spiega Cosenza - E siamo partiti da un settore come il pronto soccorso". Capofila è la Asl di Teramo, con il dipartimento di Emergenza Urgenza, diretto da Anna Rita Gabriele, primario del Pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. "Un'ottima e proficua iniziativa - afferma la dottoressa Gabriele - che andrà senz'altro replicata. Punto di forza è aver coinvolto le professionalità operanti in tutte e quattro le Asl, e questo ha consentito uno scambio e un confronto di conoscenze, metodi e approcci, nella direzione dell'uniformare la modalità di accoglienza e presa in carico in tutti i Pronto Soccorso abruzzesi, in particolare nell'identificazione delle priorità assistenziali, e nella valutazione della condizione clinica dei pazienti". Le due giornate sono state suddivise fra lezioni accademiche frontali e lavori di gruppo interattivi, in conclusione della seconda giornata si è tenuta una sessione collegiale di esercitazione su casi clinici. A tenere le lezioni i docenti Federico Podeschi, Roberto Panato, Edoardo Pennacchio, Samuele Giancarli e Loredana Finucci. Il corso ha affrontato i seguenti temi: le caratteristiche e le competenze del triagista, gli obiettivi della valutazione di triage nelle diverse fasi, la valutazione dei parametri vitali al triage, il significato e la funzione dei codici di priorità, la funzione e le caratteristiche fondamentali della scheda di triage, le principali strategie di implementazione e valutazione di un sistema di triage, le principali caratteristiche e i requisiti di protocolli e diagrammi decisionali per l'assegnazione del codice di priorità, i principi della comunicazione e della relazione al triage, e anche gli aspetti psicologici e legali dell'attività di triage.



