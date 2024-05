Premio Fin Abruzzo 2022/2023 a Giorgia Fabiani

L'atleta della Pinguino Nuoto di Avezzano, (tesserata nella stagione in corso con il Circolo Canottieri Aniene, ndr) e il suo tecnico, , hanno ricevuto il Premio FIN Abruzzo 2023. Un riconoscimento del Comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Nuoto che è stato consegnato ieri in occasione dell'assemblea ordinaria diretta dal presidente, . In particolare, la Fabiani e Paris hanno ottenuto il premio per la stagione sportiva 2022/2023, durante la quale l'atleta è stata proclamata campionessa italiana di categoria nei 50 metri rana, partecipando al Campionato italiano di categoria dello scorso agosto.

"Siamo molto felici e grati di questo riconoscimento", ha dichiarato il direttore tecnico della Pinguino Nuoto, , "che avvalora il lavoro e l'impegno che ogni giorno mettiamo in campo per migliorarci continuamente e puntare ad obiettivi sempre più sfidanti. La collaborazione con società come il Circolo Canottieri Aniene, poi, ci spinge sempre più ad alzare l'asticella verso traguardi più ambiziosi".



