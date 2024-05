A Fontecchio 'Passeggiata patrimoniale' guidata dagli abitanti

Non delle classiche guide turistiche, bensì gli stessi abitanti, vecchi e nuovi, con i loro ricordi, impressioni, desideri accompagneranno i visitatori nel cuore del paese medievale tra vicoli, archi e piazzette in una 'passeggiata patrimoniale', gratuita e aperta a tutti, nel cuore di Fontecchio (L'Aquila), piccolo paese della media valle dell'Aterno. L'appuntamento è domani, domenica 5 maggio dalle ore 17, alla ricerca di memoria e prospettive future, riflettendo sul valore dell'abitare soprattutto in un antico centro dove è ancora in corso la ricostruzione dopo il terremoto del 2009, e che lotta contro lo spopolamento come molte altre comunità degli Appennini.

Con partenza e ritorno da piazza del Popolo, la passeggiata dalla peculiare formula sarà guidata da Valeria Pica, presidente dell'associazione Harp.

Si tratta di un nuovo appuntamento del progetto 'Mischio' (Memory intercultural social collective heritage intergenerational opportunity), iniziato a marzo e che proseguirà fino a giugno 2025. All'attivo, già il partecipatissimo laboratorio di cartografia sociale, a cura del cartografo ed economista colombiano Diego Silva Ardila, e da Sebastian Alvarez, artista e ricercatore che abita e lavora da tre anni nel piccolo paese.

Step successivo invece sarà "Cosa ci racconti?", laboratorio intergenerazionale condotto e pensato dall'artista tedesca Martina Riescher e dall'artista Debora Frasca, anche loro residenti a Fontecchio, per scoprire il territorio attraverso lo sguardo e l'anima degli stessi abitanti, da raccontare poi attraverso media artistici, per tramandare tradizioni e esperienze.

Altri appuntamenti che scandiranno i prossimi mesi saranno un Consiglio comunale dei ragazzi per formare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva, ulteriori laboratori che vedranno protagonisti i residenti e non, e i tanti neo abitanti arrivati da più parti del mondo, come quelli in particolare di cucina internazionale.

'Mischio', a cura delle associazioni Harp e Sari Sari, è realizzato nell'ambito del progetto The Care (Civil actors for rights and empowerment), cofinanziato dall'Unione Europea, promosso dalla fondazione Realizza il cambiamento e ActionAid international Italia ets.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA