San Valentino, Belvedere S.Nicola rinasce col giardino diffuso

Una superficie di circa 400 metri quadri, un percorso tra oltre 130 entità botaniche, la maggior parte delle quali spontanee, con cartellini botanici e pannelli informativi e didattici che raccontano di piante, insetti, uccelli, geologia e aspetti storico-culturali, con foto, fumetti, disegni e cartoline storiche. E' il nuovo Giardino diffuso inaugurato nel Parco nazionale della Maiella a San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), nell'area del Belvedere San Nicola, luogo della memoria della comunità locale e di grande fascino paesaggistico.

In due anni è stata messa a punto una rete di 15 piccoli giardini, dislocati al centro dei paesi o all'interno di cortili scolastici, con l'intento di preservare la biodiversità e manutenere le aree individuate, di far conoscere la flora autoctona, di incentivare la diffusione delle piante autoctone di interesse ornamentale, di sensibilizzare sulle tematiche ambientali e la cura e la tutela di spazi comuni.

Il progetto nasce dall'esperienza dei giardini botanici "Daniela Brescia" di Sant'Eufemia a Maiella e "Michele Tenore" di Lama dei Peligni, con l'obiettivo di valorizzare aree verdi presenti in alcuni paesi del Parco, in grado di ospitare aiuole con piante spontanee che richiedono poca manutenzione, e piantumazione di altre specie selvatiche riprodotte nel vivaio del parco.

Il sindaco Antonio D'Angelo, nel ringraziare quanti si sono adoperati nel lavoro di valorizzazione del Belvedere San Nicola, ha sottolineato l'importanza del recupero dell'area, restituita alla comunità, grazie al lavoro del Parco che ne ha promosso le valenze ambientali e culturali. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Gregorio ha ricordato i poeti Romolo Sulcanese e Giuseppe Tontodonati e il cantautore Nicola Taglieri i cui versi sono stati riportati sulla gradinata di accesso, arricchita da un murales dell'artista Morelia Persico.

Donatella Vitale, coordinatrice e referente del Progetto "Giardino diffuso della Maiella", ha evidenziato l'attività svolta dai 25 Volontari del Servizio Civile Universale del Parco e ha illustrato quanto realizzato in sinergia con collaboratori e tecnici dell'Ente, con gli operatori della pietra a secco del Parco e con l'amministrazione comunale. Il nuovo Giardino Diffuso sarà a breve completato dagli allestimenti presso il Belvedere la Stella dove il Parco sta lavorando per valorizzare l'arte degli scalpellini di San Valentino.



