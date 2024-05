Cadute anche nella Vuelta donne, Realini in ospedale

La ciclista italiana Gaia Realini, della Lidl Trek, caduta ieri nel corso della quinta tappa della Vuelta femminile (in cui Elisa Longo Borghini si è piazzata al terzo posto) ha deciso di ritirarsi dalla competizione. Lo fa sapere il suo team con una nota.

Ieri la 22enne 'grimpeur' abruzzese era rimasta coinvolta in una brutta caduta durante un tratto in discesa, ma poi si era rialzata riuscendo a concludere la tappa con circa 7 minuti di ritardo dalle prime. Oggi però, "ha dolore al petto e al gomito destro, e anche una piccola commozione celebrale", fa sapere la Lidl Trek. È stato quindi deciso, "dando la priorità alla salute", che oggi Realini vada in ospedale insieme al dottore della squadra per ulteriori controlli.



