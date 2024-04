'You Need Paper Trio', il progetto di amici uniti dal jazz

Un nuovo trio jazz, un nuovo disco, una nuova etichetta discografica. Si chiama "You Need Paper Trio" il progetto che i musicisti Piero Delle Monache (sax), Michelangelo Brandimarte (basso) e Pierluigi Esposito (batteria) presenteranno oggi, alle 17.30, alla libreria Ubik di via Firenze 220 a Pescara. Tre musicisti che si conoscono dagli anni Novanta, da quando frequentavano l'Accademia Musicale Pescarese, che hanno suonato spesso insieme in diverse formazioni e da pochi mesi hanno deciso di cementare questa amicizia con un trio. A intervistarli sarà il giornalista Luigi Di Fonzo. Nel primo disco (in realtà una calamita apri-bottiglia con codice QR che consente di scaricare la musica) sono presenti brani editi e inediti firmati da Brandimarte e Delle Monache.

Infine, sarà presentata anche la casa discografica Uncap Records, nata da un'idea di Delle Monache che ha voluto unire l'icona e l'immaginario del disco in vinile con la comodità contemporanea dello streaming.



