Freddo, a Pescara impianti termici accesi fino al 30 aprile

Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha firmato un'ordinanza sindacale che dispone la deroga straordinaria del periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento che - per la zona climatica D, di cui fa parte il capoluogo adriatico - è consentito annualmente tra l'1 novembre e il 15 Aprile per una durata massima giornaliera pari a 12 ore. L'improvviso abbassamento delle temperature e il peggioramento delle condizioni climatiche registrato negli ultimi giorni su tutto il territorio comunale - informa una nota del Comune - sono alla base dell'Ordinanza sindacale n. 31 (ex comma 1 del D.P.R. n. 74/2013) sottoscritta questa mattina e che consente dalla data odierna di prolungare l'attivazione degli impianti termici fino a tutto il 30 aprile 2024.



