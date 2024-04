"Le proteste degli studenti sono più che legittime. Noi non siamo per la guerra ma per la pace e la libertà di espressione. Nel mio ateneo di proteste ce ne sono poche ma in generale nelle università le mobilitazioni ci sono sempre state, vanno tollerate, gestite, comprese, valutate. Sono assolutamente contrario al pugno duro". Così, arrivando alla sede della Crui, il rettore dell'Università dell' Aquila Edoardo Alesse.



