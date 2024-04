Atletica, a Pescara il Campionato interregionale Paralimpico

"Questo evento che abbiamo avuto l'onore di organizzare e che ospitiamo a Pescara è nato nel segno dell'inclusione e della partecipazione attiva allo sport di ragazzi diversamente abili. Siamo orgogliosi di essere qui, oggi, a presentarlo, ringraziamo il Comune di Pescara per il patrocinio e la collaborazione". L'evento è il "Campionato Interregionale Paralimpico di Atletica Leggera" Fisdir: organizzato dall'Accademia Soccer Ssd presieduta da Simone Vitale, si terrà domenica prossima, 14 aprile, allo Stadio Adriatico 'G. Cornacchia' di Pescara a partire dalle 9. Un centinaio gli atleti coinvolti, provenienti anche da fuori Abruzzo.

"L'Accademia ha come obiettivo quello di creare una società che fa dell'integrazione il suo punto di forza - ha detto Simone Vitale in conferenza stampa oggi in Municipio - Noi crediamo che le competenze dei nostri istruttori possano essere un punto di forza per stare al fianco dei nostri ragazzi per raggiungere grandi risultati così come è stato nel calcio, nel calcio a 5 e, appunto, nell'atletica leggera".

In occasione della presentazione del Campionato Interregionale Paralimpico di Atletica Leggera Fisdir, ha aggiunto Vitale, "oggi abbiamo voluto premiare tre atleti che si sono distinti a livello nazionale. Si tratta di Francesco Leocata, campione del Mondo di Basket del Trisome Games, Simone Di Giovanni e Matteo Simoni, quarti classificati al campionato del Mondo calcio a 5 del Trisome Games".

"Oggi parliamo di sport, ma soprattutto di inclusione - ha dichiarato l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli - Questa manifestazione vedrà protagonisti tanti ragazzi che ci regalano emozioni immense, come Amministrazione comunale per noi essere al fianco degli organizzatori è un onore e un piacere".

La manifestazione si concluderà alle 13 con la cerimonia di premiazione.



