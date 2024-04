Pro dirige l'ensemble Anima&Corpo al 'Casella' dell'Aquila

Il progetto Anima&Corpo diretto da Gabriele Pro sarà protagonista, sabato 13 aprile alle ore 18, del concerto dal titolo 'Bach Forever', in programma all'Auditorium del Conservatorio Casella dell'Aquila nell'ambito della rassegna 'I Concerti nel Parco 2024'.

L'ensemble eseguirà alcuni dei concerti superstiti composti da Bach per violino; in programma il Concerto in la minore BWV 1041, il Concerto in Mi Maggiore BWV 1042, il Concerto in Re minore per cembalo BWV 1052, ricostruito dalla trascrizione per cembalo, e il Concerto per violino, oboe, archi e b.c. in Do minore BWV 1060R. I concerti originali risalgono al 1720, quando Bach era maestro di cappella e direttore della musica da camera sotto il principe Leopoldo.

Le trascrizioni risalgono però al periodo di Lipsia, quando i compositori eseguivano opere da camera per la Società di Telemann o organizzavano piccoli concerti familiari. Gabriele Pro, violinista, direttore e fondatore dell'ensemble, si è laureato in violino al Conservatorio aquilano, in seguito ha conseguito il master di violino barocco con lode e menzione d'onore sotto la guida di Enrico Onofri e si è laureato in musicologia all'Università di Roma 'La Sapienza'.

La sua attività concertistica lo ha condotto ad esibirsi come solista o in ruolo di prima parte nei principali festival e stagioni concertistiche d'Europa, Asia e Stati Uniti. L'ensemble Anima&Corpo è stata fondata nel 2015.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA