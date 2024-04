Giro d'Abruzzo: scuole chiuse all'Aquila dalle 11 del 12/4

In vista dell'arrivo, nella giornata di venerdì 12 aprile, della tappa del Giro d'Abruzzo all'Aquila è stata emessa un'ordinanza, a firma del sindaco Pierluigi Biondi e dell'assessore allo Sport Vito Colonna, con cui viene disposta l'interruzione anticipata dell'attività didattica delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia operanti nel Comune dell'Aquila dalle ore 11.

Come riportato nel provvedimento il 4 aprile scorso si è riunito un apposito Tavolo tecnico per esaminare i principali aspetti logistici legati alla manifestazione e, nel corso dell'incontro, è emersa l'opportunità di valutare l'adozione di misure volte a tutelare la pubblica incolumità e limitare pertanto gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio comunale.

È stato, pertanto, ordinato lo stop anticipato alle lezioni per "ridurre il flusso del traffico veicolare negli orari immediatamente precedenti e successivi l'arrivo della carovana, al fine di assicurare la sicurezza e lo scorrimento della viabilità ed evitare così di congestionare le strade aperte alla libera circolazione in concomitanza con la chiusura dei tratti stradali interessati dalla corsa".

Disposte inoltre, con ordinanza della polizia municipale, diverse modifiche alla viabilità 8 alle ore 18. Per maggiori informazioni si può consultare l'Albo pretorio del Comune.





