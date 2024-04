Sit in agenti a Teramo: Sottanelli, situazione inaccettabile

"Nell'immobilismo del governo la situazione del carcere di Castrogno continua ad essere indegna, inaccettabile. C'è una spaventosa carenza di personale che costringe gli agenti in servizio a turni insostenibili e a lavorare spesso in condizioni di sicurezza ben al di sotto degli standard minimi". Lo ha detto Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, che questa mattina ha partecipato al sit in di protesta degli agenti di polizia penitenziaria davanti al carcere di Castrogno, in provincia di Teramo.

"In sedici mesi - ha aggiunto - è la terza volta che vengo qui e in questo lasso di tempo la situazione è anche peggiorata, con il governo sempre non pervenuto. Ho anche presentato un'interrogazione al ministro Nordio, denunciando lo stato drammatico in cui versa la stragrande maggioranza degli istituti di pena italiani e sollecitando interventi immediati. La risposta? Promesse non mantenute e impegni completamente disattesi. Come quelli presi dal Sottosegretario Delmastro, che un anno fa, in visita proprio a Castrogno, assicurò l'assunzione di nuovo personale salvo essere puntualmente smentito dai fatti.

Tanta propaganda, nessun risultato. E a pagarne le conseguenze - conclude Sottanelli - sono gli agenti di polizia penitenziaria e i detenuti, i cui diritti sono costantemente violati".



