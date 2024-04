Camerata Musicale, la stagione chiude con 12mila presenze

Sul palco 700 artisti per un totale di 22 appuntamenti con il tutto esaurito in platea. Sono i numeri della Camerata Musicale sulmonese al termine della stagione che ha messo a registro 12mila presenze. Tra gli eventi più significativi spiccano la messa in scena di Turandot di Giacomo Puccini (che ha coinvolto un coro di voci bianche), il Concerto di Natale e Capodanno, Alice in Wonderland, fino al concerto di Tullio De Piscopo e Tony Esposito con l'omaggio a Pino Daniele. Spettacoli che hanno visto il teatro riempito in ogni ordine di palco. L'intera stagione è stata realizzata dal sodalizio, guidato dal presidente Lando Sciuba e dal direttore artistico Gaetano Di Bacco. La stagione della camerata riprenderà il prossimo 27 ottobre. Ora il teatro comunale, come da cronoprogramma, sarà sottoposto ai lavori di efficientamento energetico e al restyling dei palchetti.



