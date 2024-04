TEDx L'Aquila: focus sul concetto di 'crisi' con 9 speaker

Saranno nove gli speaker protagonisti dell'edizione dell'edizione 2024 di TEDx L'Aquila, l'appuntamento divulgativo internazionale istituito con l'obiettivo di riunire comunità, organizzazioni e individui attorno a un tema trattato a 360 gradi. Il concetto di crisi sarà l'argomento al centro dell'evento aquilano che si terrà a palazzo Pica Alfieri. L'appuntamento è per sabato 13 aprile, dalle 15.30 alle 19.30, nella cornice prestigiosa dello storico palazzo aquilano. Il giorno successivo ci sarà un evento collaterale, dalle 10 alle 14, incentrato su giovani e imprenditoria.

I nove speaker saranno Vincenzo Bordoni (comedian, critico d'arte e compositore), Laura Antonini (conduttrice radiofonica), Emanuele Rauco (critico cinematografico e televisivo), Francesco Rigodanza (ricercatore e docente di chimica), Benedetta Santini (insegnante e psicologa), Margherita Paiano (veterinaria e content creator), Linda Raimondo (divulgatrice scientifica), Luca La Mesa (docente di marketing e social media), Fabio Zaffagnini (geologo e imprenditore, patron del supergruppo Rockin'1000).

Gli speaker all'Aquila non riceveranno alcun compenso. Le regole internazionali degli eventi targati Ted impongono che chi accede debba pagare un biglietto, vista la rilevanza degli argomenti e dei contenuti trattati. Ma l'organizzazione aquilana ha stabilito che i biglietti non abbiano tutti lo stesso costo, con una logica che ricorda molto il 'biglietto sospeso'.

La giornata di domenica 14 aprile sarà articolata in diversi panel: si parlerà di autoimprenditorialità giovanile grazie alle testimonianze di rappresentanti di startup, ma anche di imprese digitali e di come riescano a creare occupazione sul territorio, combattendo lo spopolamento. Un giovane imprenditore veneto, fra gli altri, racconterà la sua storia di successo.

Ospite speciale l'attore Artem della serie televisiva 'Mare fuori' che incontrerà, infine, i ragazzi dell'Aquila per presentare la sua esperienza di affermazione professionale avvenuta a partire da un contesto difficile e di crisi. A capo dell'organizzazione c'è Riccardo Cicerone.



