Un uomo di 67 anni è morto questa mattina a Vasto a causa di un incidente agricolo. L'uomo era nelle campagne di contrada San Leonardo, alla guida di un trattore gommato che per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti il 118, che ha provato a rianimare il 67enne, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.



