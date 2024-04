Criteria Nuoto: exploit Procaccini sui 1500 sl, oro e record

Oro e record della manifestazione per Valentina Procaccini (classe 2008) ai Criteria di Riccione, i campionati nazionali giovanili in vasca corta (25 metri) nella categoria Juniores 2/o anno: nella gara dei 1500 stile libero l'abruzzese in forza al Circolo Canottieri Aniene vola in 16'10''27 , ottenendo il nono tempo assoluto di sempre, il quinto a livello europeo tra gli under 18. La nuotatrice ha polverizzato il record precedente dei Criteria che apparteneva a Sofia D'Andrea con 16'16''20, scendendo di quasi sei secondi.

Tra ieri e oggi l'atleta ha raccolto anche altre medaglie nelle gare che l'hanno vista impegnata in vasca: oro nella staffetta 4x100 sl, argento nei 400 sl con la terza prestazione di sempre nella categoria, bronzo nei 200 sl; domani le ultime due gare per arricchire il suo bottino di medaglie con la staffetta 4x100 sl mista e i 800 sl.



