Sisma L'Aquila: messa a mezzanotte in diretta tv e streaming

Nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, alle 24, il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila e presidente della Ceam (Conferenza episcopale abruzzese-molisana), presiederà una messa.

La funzione sarà concelebrata dai sacerdoti e religiosi che svolgono servizio nella città dell'Aquila, in suffragio dei 309 defunti nel terremoto del 2009, con lettura dei nomi durante la preghiera eucaristica, cui seguirà la preghiera di adorazione silenziosa davanti all'Eucaristia.

La messa sarà trasmessa in diretta su Laqtv al canale 12 del digitale terrestre e in streaming su www.aqbox.tv e sulle pagine Facebook di 'Chiesa di L'Aquila' e 'Laqtv'.

Prima dell'inizio della funzione ci sarà la fiaccolata che toccherà alcuni tra i luoghi maggiormente colpiti dal terremoto di 15 anni fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA