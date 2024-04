Sisma L'Aquila: a giovane ingegnera l'11/o premio Avus

È Chiara Franchi la vincitrice dell'11/a edizione del premio Avus, riconoscimento istituito dall'associazione "Vittime universitarie sisma 6 aprile 2009" con l'Università degli studi dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute (Gssi). La cerimonia di premiazione è in programma domani, venerdì 5 aprile, dalle ore 10 al Convitto nazionale "Domenico Cotugno" in via Leonardo da Vinci all'Aquila.

Franchi, laureata in Ingegneria Edile-Architettura all'Università degli Studi di Pisa, ha presentato in concorso la sua tesi 'Pianificazione dell'emergenza e mitigazione del rischio nel borgo di Chianni'. Uno studio che ha analizzato degli interventi nel Comune in provincia di Pisa.

Il premio, sin dalla sua prima edizione, è rivolto a giovani laureati che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico su aspetti ingegneristici, sociali o economici legati alla gestione del rischio sismico e alla resilienza delle popolazioni e dei territori. Lo scopo è onorare la memoria degli studenti universitari vittime del terremoto dell'Aquila del 2009.



