Sindrome del bambino scosso, a Chieti iniziativa di prevenzione

Un incontro con i pediatri dell'ospedale di Chieti per prevenire la 'sindrome del bambino scosso', una forma di trauma cerebrale molto grave che si verifica in un bambino piccolo quando viene scosso violentemente, a volte inconsapevolmente, con l'intenzione di calmare un pianto inconsolabile: è l'iniziativa in programma domenica 7 aprile al policlinico di Chieti. In quella sede pediatri, specializzandi e infermieri della Clinica pediatrica, dalle 11 alle 13, saranno a disposizione dei genitori e dei cittadini in generale per informarli su come prevenire facilmente questa sindrome. Saranno effettuate manovre dimostrative con bambolotti e manichini e saranno distribuiti poster, volantini e gadget antistress.

La Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce così alla campagna "Non scuoterlo" che si svolge, in occasione della Giornata internazionale della salute, in 33 città di 15 regioni italiane, grazie alla collaborazione fra "Terre des hommes" e Società italiana di medicina di emergenza pediatrica (Simeup).

In Abruzzo gli altri eventi si svolgono a Pescara, L'Aquila e Teramo. "Partecipando - spiegano il direttore della Clinica pediatrica teatina, il professor Francesco Chiarelli, e la pediatra Nadia Rossi, dirigente medico della Clinica pediatrica e presidente del direttivo Simeup Abruzzo - aiuteremo a proteggere i più piccoli e contribuiremo a diffondere la consapevolezza su un tema così vitale per la salute dei bambini".



