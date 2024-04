Libri: Storia di un comunista, la vita di Sciorilli Borrelli

Si terrà domani, alle ore 17:30, a Pescara nella sede della Fondazione Pescarabruzzo, la presentazione del volume 'Storia di un comunista italiano.

Biografia politica di Raffaele Sciorilli Borrelli', delle Edizioni Menabò di Ortona, a cura di Maddalena Della Loggia.

All'incontro parteciperanno: Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Brigata Maiella, Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times da Milano e opinionista televisiva nonché nipote di Raffaele Sciorilli Borrelli, Angelo Staniscia, già senatore della Repubblica.

Raffaele Sciorilli Borrelli, originario di Atessa, classe 1916, e padre di Giulio Sciorilli Borrelli attuale sindaco della cittadina della Val di Sangro già giornalista Rai, è stato una figura importante nel panorama politico italiano ed abruzzese dei primi due decenni del secondo dopoguerra. Iscritto al gruppo parlamentare comunista dal 21 luglio 1953 all'11 giugno 1958. Si è distinto per la sua ampia cultura filosofica, storica, giuridica e politica, basta leggere qualche suo intervento a seminari e a convegni o rivedere le minute per i suoi comizi per averne conferma. Ma il filo conduttore di tutta la sua attività sono stati anche l'insegnamento e la didattica, soprattutto con attenzione ai ceti meno abbienti. Insegnante per vocazione, ha sviluppato la sua passione aprendo nella cittadina natale una scuola privata per preparare i ragazzi più promettenti ad affrontare l'ingresso nelle scuole superiori. Contestualmente ha promosso corsi di formazione storica e politica nella locale sezione del PCI, di Chieti. Numerose sono state le conferenze pubbliche tenute nel territorio chietino per contribuire ad una generale crescita culturale della società.

La sua figura è ricordata nelle 396 pagine del saggio nelle quali la ricostruzione biografica permette di evidenziare alcuni momenti salienti della storia del PCI. Ad esempio: le lotte organizzate in provincia di Chieti per il riscatto delle classi più deboli, in particolare per assicurare diritti ai contadini e agli operai. Distinto in tre parti e arricchito da un apparato fotografico, nel libro sono riportate le relazioni presentate e le testimonianze raccolte in occasione del convegno tenutosi ad Atessa il 21 maggio 2011, si ricostruiscono l'attività politico-amministrativa di Sciorilli Borrelli e quella del PCI ai livelli locale e provinciale, in particolare negli anni '40 e '50.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA