Incidente pulmino per disabili, raccolta fondi per ricomprarlo

Sabato 6 aprile, nella sala polifunzionale del comune di Castel di Sangro, si terrà un incontro per manifestare solidarietà alle persone coinvolte nell'incidente avvenuto ad Alfedena lo scorso 28 marzo e per avviare una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto dei disabili dell'associazione Anffas.

"Senza un pulmino - spiega la presidente, Elide Elisabettini - non riusciremo a garantire a tutti i nostri utenti di frequentare il centro diurno. Pertanto, cogliamo questa occasione per sensibilizzare e coinvolgere l'intera cittadinanza nella raccolta fondi per l'acquisto del nuovo pulmino, ringraziando tutti sin d'ora per la generosità che sicuramente non mancherà". Nell'incidente di giovedì scorso il mezzo era finito fuori strada, per cause ancora da ricostruire. Feriti tutti gli occupanti, due operatori e quattro disabili di cui due sono ancora in prognosi riservata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA