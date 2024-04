Valentina Persia ai fornelli, l'Abruzzo tra ricordi e specialità

Comica, cabarettista, attrice e ballerina ma anche mani d'oro ai fornelli. Valentina Persia entra nella squadra di Food Network e debutta con Le ricette di Casa Persia - L'Abruzzo a modo mio, suo nuovo programma dal 3 aprile ogni mercoledì alle 21 e in streaming su discovery+.

Abruzzese doc, innamorata della tradizione culinaria della sua regione e affezionata ai ricordi di famiglia legati al piacere della condivisione, Valentina con le mani ferme non ci sa proprio stare: ama impastare, rosolare, infarinare, ammassare, impepare e preparare menù per chi si siede insieme a lei a mangiare di gusto. Già volto del programma comico Only Fun - Comico Show, sul Nove ogni giovedì in prima serata, l'attrice su Food Network ci svelerà invece i segreti delle sue ricette, quelle con le quali conquista i palati, e non solo. Con lei ci sarà una chef d'eccezione, talmente rigida e severa che la pasta le chiede il permesso prima di cuocersi: sua mamma Nietta, unica e vera custode della tradizione di Casa Persia.

In ogni episodio, Valentina e mamma Nietta dovranno ideare un menù per un ospite diverso: i fratelli Paolo e Luca, il collega Giuseppe Giacobazzi, il chirurgo estetico professor Lorenzetti, la cugina Martina e l'attore Andrea Balestri. L'ospite sceglierà un ingrediente, che farà arrivare direttamente in cucina, e che dovrà essere inserito nel menu.

Dopo essersi recata al mercato per recuperare tutte le materie prime necessarie, Valentina si metterà ai fornelli insieme alla mamma. Razza alla scapece, ferratelle a coppetta, brodetto alla vastese, fiadoni, arrosticini e patate ubriache, pallotte cacio e ovo, sono solo alcuni dei piatti che prepareranno insieme, tra un amorevole battibecco e l'altro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA