Uova di Pasqua ai piccoli pazienti dal Progetto Noemi

Anche quest'anno l'Associazione Progetto Noemi Odv/Ets in occasione della Pasqua ha voluto portare, insieme ai Clown dell'Associazione "Pronto Sorriso" di Pescara, uova di Pasqua ai genitori dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, reparto di Sub-Intensiva Pediatrica e ai degenti ricoverati all'UTIE - Centro Trapianti Midollo Osseo nell'Ospedale Civile di Pescara, per far sentire il proprio sostegno e la vicinanza a chi sta trascorrendo un periodo di fragilità.

"In un momento così significativo come la Pasqua - spiega Andrea Sciarretta, fondatore e presidente dell'associazione nonché padre della piccola Noemi - il nostro obiettivo è portare un sorriso sui volti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, che stanno vivendo una degenza lontano dalle proprie case e dagli affetti familiari. Questo gesto di solidarietà, parte integrante delle molte iniziative promosse da Progetto Noemi, mira a comunicare un profondo messaggio di sostegno verso coloro che si trovano ad affrontare sfide significative, come le disabilità gravi dei figli. Rivolgendosi ai nostri preziosi donatori e ai volontari che rendono possibili tali iniziative, l'Associazione Progetto Noemi esprime profonda gratitudine per il costante sostegno".



