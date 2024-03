'Cessate il fuoco', a Sulmona sit-in contro le guerre

Sulmona torna in piazza contro le guerre. Un sit-in si è svolto questa mattina, ai piedi della scalinata della centralissima piazza Garibaldi, dove è stato esposto uno striscione con la scritta "Cessate il fuoco", insieme a cartelli e bandiere della pace. L'iniziativa è promossa dal Comitato per la pace in Valle Peligna.

"Abbiamo chiesto l'immediato e permanente cessate il fuoco in Ucraina e in Palestina, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e la promozione di Conferenze di pace dell'Onu per le regioni in guerra" spiegano i promotori del sit-in organizzato nella mattina di sabato santo approfittando del grande movimento di residenti e turisti in giro in città per i riti pasquali.



