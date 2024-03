Rogo nella notte in un vivaio del Pescarese

Incendio all'alba di oggi in una azienda agricola e vivaio di Loreto Aprutino in contrada Salmacina dove per cause in corso di accertamento si è sviluppato un rogo che ha completamente distrutto diverse serre andate a fuoco e distrutte con tutto il materiale che era all'interno.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente. L'incendio scoppiato alle 4, è stato domato intorno alle 7. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara con l'ausilio di 5 mezzi. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause che hanno provocato l'incendio.



