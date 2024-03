Rapina a pazienti di una struttura sanitaria, 6 misure cautelari

La Polizia di Stato dell'Aquila ha eseguito sei misure cautelari in relazione a una violenta rapina ai danni di tre ospiti di una struttura socio-sanitaria residenziale della frazione di Bazzano (L'Aquila), destinata a ospitare pazienti con disturbi psichiatrici in carico al Centro di Salute Mentale.

Approfittando di una fascia oraria in cui gli operatori sanitari erano assenti, le sei persone, tre maggiorenni e tre minorenni, si sono introdotte di notte nell'appartamento minacciando le vittime con una spranga di ferro, si sono appropriati di denaro (1.481 euro in contanti), tabacchi, psicofarmaci, documenti e carte di credito, danneggiando la struttura. I fatti risalgono al 23 gennaio scorso. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile dell'Aquila e coordinate dalla Procura ordinaria della Repubblica dell'Aquila e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, hanno portato all'arresto di un 27enne e all'applicazione di arresti domiciliari per due diciannovenni, mentre i tre minori sono stati collocati in comunità.



