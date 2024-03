Investita dal treno nella notte in Abruzzo, muore 31enne

Tragedia intorno alle 3:30 nei pressi della stazione ferroviaria di Roseto degli Abruzzi (Teramo) dove una giovane di 31 anni è morta, investita da un treno merci in transito verso nord. Il convoglio si è fermato dopo circa un km dal punto dell'investimento. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 6 per permettere i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mosciano Sant'Angelo e Giulianova (Teramo), la Polizia Scientifica, la Polfer e il personale del 118. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

A causa del traffico bloccato Trenitalia ha comunicato che Treni Alta Velocità e Intercity Notte direttamente coinvolti, con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, sono stati: Fr 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:40); Icn 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10) del 20 marzo; Icn 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02) del 20 marzo; Icn 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30) del 20 marzo.



