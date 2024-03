Con l'auto finisce nella scarpata, trovato dopo 18 ore

Sono servite diciotto ore per rintracciare, sano e salvo, un 71enne del quale ieri non si avevano più notizie. L'uomo era nella sua auto finita in una scarpata lungo la strada regionale 487 che da Pacentro porta a Cansano (L'Aquila). A trovarlo questa mattina due passanti che hanno notato l'anomala posizione dei rami degli alberi lungo la carreggiata, divelti a seguito dell'incidente. Il 71enne ha passato la notte nell'abitacolo senza poter chiedere aiuto, dal momento che in quel punto non c'è copertura telefonica. I carabinieri, che lo stavano cercando allertati dai familiari, avevano agganciato la cella, perlustrando boschi e aree montane per tutta la notte. In mattinata la scoperta. L'uomo, che è vigile e appare in condizioni discrete, è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per accertamenti.





