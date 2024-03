Bimba dimenticata 4 ore sullo scuolabus che torna al deposito

Dimenticata sullo scuolabus che doveva portarla a scuola, rimane sul mezzo che torna nel deposito e viene trovata solo dopo quattro ore da un altro gruppo di studenti che doveva salire sul pulmino. Protagonista della disavventura, avvenuta ieri, è una bambina di quattro anni che frequenta una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Valle del Fino, che ha plessi in cinque comuni del Teramano.

Ieri mattina la bimba è regolarmente salita sullo scuolabus, ma una volta raggiunta la sede dell'istituto, per qualche motivo l'assistente non si è accorta che si era addormentata e la piccola è rimasta sul mezzo, che nel frattempo è tornato nel deposito. Dopo quattro ore, un gruppo di studenti delle scuole medie che avrebbe dovuto usufruire del veicolo ha notato la presenza della bambina e ha segnalato il fatto agli operatori.

A quel punto, la bambina è stata riaccompagnata nella sua scuola, dove è stata affidata alla maestra e successivamente ai genitori. La bimba, si apprende dall'istituto, è in buone condizioni di salute. Il servizio di scuolabus è gestito da una cooperativa, nell'ambito di un appalto del Comune di residenza della bambina.



