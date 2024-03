Naiadi, Sospiri incontra le associazioni sportive

"La Regione Abruzzo ha due obiettivi su Le Naiadi: garantire la veloce riapertura dell'impianto, a partire dal PalaPallanuoto, la prima vasca a tornare fruibile, e tutelare i posti di lavoro riassorbendo i dipendenti. Questo pomeriggio il Consiglio d'Amministrazione della Fira approverà i bandi per aprire le vasche alle Associazioni sportive che a partire da lunedì 25 marzo avranno una settimana di tempo per presentare la propria manifestazione d'interesse, comunicando le proprie esigenze di allenamento.

Subito dopo si procederà con la riattivazione progressiva di tutte le vasche, con il fine ultimo di far rientrare anche i singoli utenti che vogliono solo andare a fare una nuotata.

Stiamo investendo un milione e 600 mila euro su una struttura comunque complicata sotto il profilo gestionale, e lo hanno dimostrato gli esperimenti degli ultimi anni, ma ce la stiamo mettendo tutta per riconsegnare ai pescaresi e agli abruzzesi un complesso sportivo prezioso". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che nel pomeriggio ha incontrato, alla presenza del presidente della Fira Giacomo D'Ignazio, alcune associazioni sportive che attendono la riattivazione de Le Naiadi.

"C'è chi si preoccupa di chiamare 'Striscia la Notizia' e di remare contro a prescindere, e chi invece lavora facendo quadrato per riaprire Le Naiadi, riportarci dentro atleti e squadre e tutelare posti di lavoro - ha commentato il presidente Sospiri -. Come preannunciato tra giovedì e venerdì scorsi Fira e Regione Abruzzo hanno sottoscritto la convenzione con cui è stata affidata a Fira la gestione del complesso sportivo, per sei mesi prorogabili a un anno, con un investimento di 1,6 milioni di euro. Venerdì scorso Fira ha preso le chiavi e nell'attesa di definire le ultime pratiche documentali, i tecnici sono entrati nella struttura, hanno iniziato le opere di manutenzione utili a rendere fruibili le piscine, si sta procedendo al riassorbimento del personale, sono stati acquisiti tutti i certificati necessari, è stata avviata l'igienizzazione dei locali, la sanificazione delle acque, attività utili a ridurre i tempi e ad accelerare il rientro degli atleti. Nel pomeriggio odierno il Cda di Fira approverà i bandi rivolti alle Associazioni sportive, bandi che verranno pubblicati lunedì e da quel momento le Associazioni potranno rispondere manifestando la propria volontà di collaborazione e ufficializzando le proprie necessità sportive in termini di utilizzo dell'impianto entro sette giorni a partire da lunedì 25 marzo".

Nel frattempo la Regione Abruzzo ha già approvato il Regolamento di utilizzo della struttura e il prezziario e sono in corso le volture dei contratti. In altre parole si stanno chiudendo tutte le attività propedeutiche alla riattivazione delle piscine: la prima a riaprire sarà quella del PalaPallanuoto e poi progressivamente tutte le altre vasche, fermo restando che già da lunedì le Naiadi saranno amministrativamente aperte, ma ovviamente non si potrà scendere in acqua senza l'ingresso delle associazioni con le quali concorderemo orari, giorni e modalità di utilizzo degli impianti. Due i punti fermi - ha ribadito Sospiri -: Le Naiadi, a questo punto, resteranno sotto la gestione regionale e soprattutto dobbiamo arrivare entro il più breve tempo possibile a rendere fruibile la struttura al cento per cento con la soddisfazione dell'utenza tutta".



