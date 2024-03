Sisma L'Aquila, tornano le spille 'Fiore della memoria'

È iniziata in questi giorni la distribuzione delle spille raffiguranti il 'Fiore della memoria', raffigurante un croco di colore viola, il fiore di zafferano, scelto dal Comune dell'Aquila dal 2022 per commemorare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Le clip verranno consegnate dal personale della ditta incaricata dall'ente comunale negli istituti comprensivi del territorio, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e nelle tabaccherie aderenti al circuito Fit, dove potranno essere ritirate gratuitamente.

"La spilla - ricorda il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - è un simbolo per continuare a coltivare la memoria e il ricordo di chi ci ha lasciati nella notte più terribile della nostra storia e l'invito che rivolgiamo ai cittadini, agli studenti e a coloro che la richiederanno è di indossarla nel periodo delle commemorazioni dell'anniversario del sisma".

Nel lanciare questa iniziativa, due anni fa, il primo cittadino aveva condiviso questa riflessione: "Da tempo pensavamo a quanta forza comunicativa - in termini di sentimento, di memoria, di appartenenza, di identità - ci può essere in una spilla di materiale povero, come nel caso del 'red poppy', il papavero rosso che l'intero Regno Unito indossa intorno all'11 novembre di ogni anno, a partire dal 1921, in coincidenza con il Remembrance day, per ricordare chi diede la vita per la patria e per riflettere sulla barbarie delle guerre".

"Tutto questo - aveva detto Biondi - che ci ha portato a concretizzare l'idea, condivisa con i parenti delle vittime, di un Fiore della Memoria e a individuarlo nel croco, il fiore dello zafferano".



