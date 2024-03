Stand dell'Abruzzo alla Bmt, folla per i giocatori del Napoli

Una folla di sportivi e tifosi ha fatto da cornice alla visita dei due giocatori del Napoli calcio allo stand della Regione Abruzzo alla Borsa mediterranea del Turismo (BMT) in corso di svolgimento nel capoluogo campano.

Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi hanno raggiunto lo spazio espositivo dell'Abruzzo seguito da un nutrito stuolo di tifosi, per lo più giovani, che si è soffermato nello stand durante tutta la visita dei due giocatori.

La presenza di Ngonge e Mazzocchi alla BMT di Napoli nella 'squadra abruzzese' non fa altro che rafforzare la partnership tra il Napoli e l'Abruzzo che porta la squadra di De Laurentiis ogni anno, in estate, tra le montagne dell'Alto Sangro in preparazione della stagione agonistica. Tra foto, selfie e autografi su gadget di promozione del turismo abruzzese, i due giocatori partenopei sono stati ospiti per oltre un'ora nello stand, catalizzando inevitabilmente l'attenzione dell'intera manifestazione nell'area espositiva.

La presenza dei due giocatori del Napoli calcio allo stand è solo un aspetto della presenza del brand Abruzzo alla Borsa mediterranea del turismo: lo stand abruzzese, realizzato grazie alla collaborazione tra la Regione e le Camere di Commercio, è parte di quella strategia di promozione che vuole rafforzare la presenza del prodotto turistico nelle regioni di prossimità. In questo senso, i due maggiori mercati di riferimento, campano e laziale, alla BMT di Napoli sono facilmente intercettabili, anche se in una strategia più ampia non può essere sottovalutata la spinta che può arrivare dall'area del Mediterraneo nell'affermazione del proprio prodotto turistico.

Fino a oggi, giorno di chiusura della BMT, gli operatori abruzzesi presenti - Welcome Aq, Abruzzotravelling, Freedom to live Abruzzobike Land , Dmc Costa dei Trabocchi e Grotte di Stiffe - avranno l'opportunità di prendere parte, in base al segmento turistico che rappresentano, ad uno dei workshop organizzati dall'ente fieristico: il "Workshop incoming" con 50 buyers internazionali selezionati da Enit, e il Workshop "Terme, Benessere & Vacanza Attiva" con 20 buyers.



