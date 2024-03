Prete positivo alla cocaina, arriva la sospensione del vescovo

Il vescovo di Sulmona-Valva, monsignor Michele Fusco, ha sospeso dall'esercizio del ministero sacerdotale don Daniel Cardenas, sacerdote risultato positivo alla cocaina domenica scorsa dopo un incidente sulla statale.

"Per tutelare la buona fama di don Daniel Arturo Cardenas, per verificare la fondatezza delle informazioni pubblicate sulla stampa e per il bene della Comunità parrocchiale di Rivisondoli e della Chiesa Diocesana, don Daniel è sospeso temporaneamente dal servizio del ministero sacerdotale dal 16 marzo 2024", fa sapere il vescovo diocesano, mons. Michele Fusco.

Il sacerdote ieri si era difeso tramite il suo legale, Gerardo Marrocco, sostenendo di non aver mai assunto volontariamente la sostanza stupefacente ma di averla ingerita per errore. Oggi il provvedimento del vescovo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA