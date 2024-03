'Cammini aperti', il 13 a 14 aprile due eventi in Abruzzo

Anche l'Abruzzo protagonista di "Cammini Aperti", iniziativa promossa nell'ambito di "Scopri l'Italia che non Sapevi - Viaggio Italiano", il progetto congiunto di promozione turistica delle Regioni Italiane facente parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Due, per l'occasione, gli itinerari in Abruzzo: il Cammino Grande di Celestino, il 13 aprile, e il Cammino dei Briganti, il 14 aprile.

"Cammini Aperti", ideato dalla Regione Umbria - in qualità di capofila per il turismo slow - si pone l'obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri-itinerari, promuovendo i valori dell'accessibilità. Coinvolti 42 cammini, due per ogni regione e provincia autonoma, con oltre duemila partecipanti, previa iscrizione sul portale dedicato (https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti).

Per quanto riguarda il Cammino Grande di Celestino si godrà appieno la bellezza del Parco della Maiella percorrendo 10 km del cammino, che nella sua complessità congiunge L'Aquila ad Ortona. Sarà l'occasione per andare sulle orme dell'eremita Pietro Angelerio che percorse questi luoghi per raggiungere l'Aquila e farsi incoronare Papa, con il nome di Celestino V.

Per "Cammini Aperti" si percorrerà il tratto che da Badia di Santo Spirito al Morrone porta al borgo medievale di Pacentro, per vivere un'esperienza tra le più suggestive della regione.

Per il Cammino dei Briganti, invece, si percorrerà un itinerario ad anello lungo 11 km che parte dal pittoresco borgo di Sante Marie passando per Scanzano e Tubione, nei luoghi un tempo frequentati dai briganti, in cui non mancheranno degustazioni e musica lungo il percorso. "Cammini Aperti" mostrerà l'Abruzzo più tipico portando i partecipanti proprio laddove questo cammino ha inizio e dove si trovano attrazioni quali il Museo del Brigantaggio e il Museo Multimediale di Astrofisica.



